Capodanno Roma, Mahmood dà forfait: "Non alla censura di Tony Effe"

Effetto domino nel caso del concerto di Capodanno di Roma. Non ci sarà Tony Effe, "fatto fuori" dal sindaco Roberto Gualtieri a causa delle accuse di sessismo per le canzoni del rapper romano. E ora arrivano i forfait in solidarietà. Anche Mahmood infatti non sarà al veglione musicale al Circo Massimo, proprio per protestare contro l’esclusione di Tony Effe. Lo annuncia lo stesso cantante di "Soldi" e "Brividi" su Instagram: "Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura", ha scritto Mahmood.

Insomma, il Capodanno musicale all'alba del Giubileo è un caso. Il sindaco Gualtieri ha giustificato la sua scelta di escludere Tony Effe in extremis spiegando che "avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti". "Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto con Tony Effe", ha ammesso Gualtieri che esclude eventuali richieste di risarcimenti: "per fortuna non c'erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare, Non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony Effe di esprimersi e di fare concerti a Roma, ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno". Tuttavia ieri il cantante attraverso la Pegaso Management che rappresenta il trapper romano- che sarà in gara a Sanremo - ha parlato di "evidente" "danno d'immagine subito dall’Artista a causa di questa situazione, avendo peraltro appreso quanto stava accadendo solamente dai titoli di giornale".

Insomma, niente Toy Effe, Mahmood lo segue per solidarietà. La terza cantante in cartellone è Mara Sattei che ancora non ha commentato la vicenda.