Cerno contro Gualmini: "Fanatici di Mussolini e ossessionati da Meloni"

A poche ore dal caos scatenato dallo sciopero generale indetto dall'Usb, l'opposizione è tornata in piazza per protestare contro il ddl sicurezza. Immancabili gli slogan contro il governo così come una gigantografia con il volto di Giorgia Meloni, questa volta ritratta mentre bacia in bocca un gerarca fascista che molti hanno associato a Benito Mussolini. Un'ìmmagine, quella portata in corteo a Roma, che "dimostra che ormai la sinistra in Italia ha solo Mussolini in testa e io sono contento per loro così lo studiano e capiscono che non c'entra nulla con questo governo, come avevano fatto anni fa, quando erano stati in grado di costruire un antidoto a Berlusconi molto contemporaneo e moderno. Vedere la sinistra a 100 anni fa, mi fa tenerezza. Vadano a studiarsi un po' di storia e capiscano il mondo in cui viviamo", ha detto Tommaso Cerno a 4 di sera Weekend.

Il direttore de Il Tempo è stato a quel punto interrotto da Elisabetta Gualmini che, dopo aver puntato il dito contro il governo e la sua "forma oppositiva", ha affermato: "Faccio fatica a sentirla parlare della sinistra a cui lei ha appartenuto". La risposta di Cerno non si è fatta attendere: "Mi hanno detto che vi hanno obbligato a dire così quando vado in televisione. Tommaso Cerno dice esattamente quello che vuole quando vuole", ha chiarito. Poi, rivolgendosi all'europarlamentare del Pd, ha continuato: "Io ti ascolto e ti considero una donna intelligente. Della sinistra dico esattamente quello che voglio. Siete dei fanatici di Mussolini, che non conoscete, e la gente la tirate fuori dai processi. Avete un Parlamento fatto di gente che ha l'immunità al posto dei reati. Avete costruito il mito di chi occupa le case". Quanto alla piazza, il direttore del quotidiano romano ha aggiunto: "La sinistra l'unica fissazione che ha si chiama Giorgia Meloni".