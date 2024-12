Pandoro Gate, un anno dopo: emorragia social per Chiara Ferragni e Fedez. L'analisi

12 dicembre 2024 a

a

a

A distanza di un anno dalla sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul caso noto come “Pandoro gate", il bilancio per Chiara Ferragni, Fedez e le aziende coinvolte nell’operazione commerciale che ha portato all’inchiesta è significativo. L’episodio, che ruotava attorno al lancio del pandoro firmato Ferragni, ha generato ripercussioni che vanno ben oltre l’aspetto legale, lasciando un segno profondo sul piano reputazionale e digitale. Secondo l’AGCM, i consumatori sono stati indotti a credere che l’acquisto del pandoro “griffato” avrebbe contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Ma l’ente regolatore ha accertato che la donazione, pari a 50 mila euro, era stata già effettuata da Balocco mesi prima, mentre le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato oltre un milione di euro dall’iniziativa. Questo scandalo ha innescato una reazione negativa senza precedenti tra i follower degli influencer coinvolti.

Fedez ospita Vannacci, sepolto dalle critiche. E lui perde le staffe

Secondo l’analisi di Arcadia, nell’anno successivo alla sanzione, Chiara Ferragni ha registrato un calo di un milione di follower su Instagram, mentre il marito Fedez ha perso 850 mila seguaci. Anche gli account TikTok non sono stati immuni, con una diminuzione di 100 mila follower per la Ferragni e una perdita pesante di interazioni per entrambi. Il vero cuore della crisi è però rappresentato dalla drastica riduzione delle percentuali di engagement, un indicatore chiave per gli influencer nel dimostrare il loro impatto sui fan. L’engagement di Chiara Ferragni su Instagram è sceso dal 3,2% all’1%, segnando una perdita del 69%. Su TikTok, la situazione è ancora più grave, con una diminuzione dal 2,7% allo 0,73%. Per Fedez, il crollo dell’engagement è stato altrettanto marcato, sia su Instagram (0,79%, -55%) che su TikTok (0,47%, -55%). Le interazioni totali (reaction, commenti e condivisioni) hanno poi subito un crollo verticale: -50 milioni per Chiara Ferragni e -21 milioni per Fedez su Instagram, mentre su TikTok le reazioni sono calate rispettivamente di 12 milioni e 6 milioni.

Sprofondano gli ex Ferragnez: mai così in basso. Scalzati dai nuovi influencer

Lo studio dei termini più utilizzati nei dibattiti social relativi all’imprenditrice e al rapper, che nel frattempo hanno anche interrotto la loro relazione, mostra come il Pandoro gate abbia dominato la narrativa. Inoltre la strategia iniziale di silenzio adottata dai due protagonisti ha finito per alimentare ulteriormente le controversie. Una storia che ha fatto colare a picco numeri e reputazione degli ormai ex Ferragnez.