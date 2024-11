Chiara Ferragni, la frecciata clamorosa a Fedez: "Chi ti ama davvero..."

23 novembre 2024 a

Con un selfie che la ritrae nella sua nuova casa e poche (ma pensate) parole, Chiara Ferragni ha voluto festeggiare il primo anno trascorso nella dimora che aveva scelto con Fedez e fare chiarezza, una volta per tutte, su come siano andate davvero le cose. "Un anno nella mia nuova casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", ha premesso l'influencer, riferendosi sicuramente allo scandalo del Pandoro gate ma anche alla fine del matrimonio con il rapper di Rozzano. Dodici mesi, ha continuato, "in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale", ha scritto. Una frase, questa, che ha tutte le caratteristiche di una frecciata al quasi ex marito.

Nei mesi successivi alla vicenda del pandoro e della beneficenza, in effetti, le voci di un presunto abbandono da parte di Fedez si sono rincorse con insistenza. Possibile che il rapper abbia fatto un passo indietro proprio nel momento di maggior bisogno? Questo è quanto molti hanno sostenuto dopo la notizia della relazione in frantumi e quanto Fedez stesso aveva lasciato intuire quando, ospite a "Belve", aveva ammesso il peso dell'inchiesta nel determinare la fine della loro storia d'amore. "Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia 'nuova' famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero", ha continuato Ferragni su Instagram. "Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia", ha chiosato.