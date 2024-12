Otto e mezzo, Marco Travaglio contro Emmanuel Macron: "E' un golpista bianco"

05 dicembre 2024 a

a

a

Macron cerca di trovare una soluzione alla crisi di governo che attanaglia la Francia. In molti, però, mettono in evidenza che si tratta solo di alchimie politiche per non ammettere che ormai il popolo francese l'ha abbandonato.

"Il discorso di Macron è quello di un golpista bianco che quando il popolo gli vota contro pretende di governare contro la volontà del popolo - ha detto Travaglio - Sono partiti morti quelli che sta cercando di riesumare. A casa mia governare contro il popolo è un colpo di Stato. Sono tattiche che durano pochissimo. Il 60% dei francesi vogliono che vada a casa: il 30% sta con Melenchon e il 30% sta con la Le Pen. Più va avanti con questi giochetti e più questi due partiti prenderanno e quindi le prossime presidenziali le vincerà uno di loro. E' un piccolo traffichino che si crede Napoleone che è rimasto impigliato nelle reti che mette in campo. Alla fine favorirà quelli che pensa di combattere.