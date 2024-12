Otto e mezzo, Mario Sechi sulla crisi in Francia: "Cosa deve capire Macron"

04 dicembre 2024 a

In Francia è in corso una grave crisi di governo. Barnier non è più il capo dell'esecutivo e all'orizzonte non c'è una facile soluzione. Se ne parla nel corso della puntata di Otto e mezzo del 4 dicembre. In studio c'è il direttore di Libero, Mario Sechi, che risponde alla domanda: la destra italiana tifa per Marine Le Pen?

"No - risponde deciso Sechi - La destra di Giorgia Meloni tifa affinché, nei Paesi con cui abbiamo un'economia integrata come la Germania e la Francia, ci sia stabilità. E la stabilità non passa per forza per le alchimie di Macron ma passa per il rispetto della realtà della Francia in questo momento. Finché Macron non prenderà atto del fatto che, nel suo Paese, c'è un cambiamento politico e sociale netto si andrà avanti a oltranza".