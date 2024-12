Meloni: "Rovesciare l'Italia? L'hanno già fatto gli italiani", così affonda sinistra, Landini e Schlein

02 dicembre 2024 a

Giorgia Meloni ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica smonta gli attacchi dell'opposizione e dei sindacati, Nell'intervista in onda lunedì 2 dicembre su Rete 4,la premier spiega che a sinistra "i toni si alzano quando gli argomenti sono deboli e capisco la difficoltà" di Maurizio Landini, segretario della Cgil, "perché i suoi argomenti sono deboli come sono deboli i suoi risultati, l’adesione allo sciopero è sotto il 6%". Il fatto è che Landini "per ragioni politiche deve attaccare questo governo, dopodiché però si trova di fronte al governo che ha aumentato i salari, ha aumentato l’occupazione, ha diminuito la disoccupazione, ha aumentato l’occupazione femminile, ha aumentato i contratti stabili, ha diminuito il precariato, ha aumentato le pensioni minime, ha aumentato il Fondo Sanitario Nazionale", aggiunge.

"La cosa che mi preoccupa è l’irresponsabilità di una certa classe dirigente, perché sono parole pesanti e sono parole che quando persone che hanno una responsabilità le pronunciano, quelle persone dovrebbero anche porsi il problema di quali possono essere le conseguenze, e qualcosa si vede", afferma Meloni a proposito della "rivolta sociale" invocata dal leader della Cgil. "Mi preoccupa che abbiamo una sinistra che quando riesce a governare, che è l’unica cosa che vuole fare, si mette il vestito buono, è democratica, ma quando perde il potere perde le staffe... quando non ci riesce allora esce la sua vera natura, intollerante, non accetta che ci siano altre idee", ha detto la premier con riferimento alle ondate di scioperi in Italia. Nicola Fratoianni "dice che l’Italia va capovolta? Gli italiani lo hanno già fatto quando hanno mandato a casa la sinistra alle elezioni, il 25 settembre del 2022", sottolinea Meloni.

Il Pd insiste sulla narrazione del governo che impoverisce la sanità pubblica. Falso. "Numeri alla mano, quando noi siamo arrivati al governo, sul Fondo sanitario c’erano 126 miliardi, nel 2025 ci saranno 136,5 miliardi, a casa mia sono in due anni 10 miliardi e mezzo di euro in più, quindi come si faccia a sostenere che noi abbiamo tagliato il Fondo Sanitario Nazionale per me è un mistero e quando lo sento dire anche dalla segretaria del partito democratico della quale ho rispetto un p0' mi vergogno per lei", è la risposta a Elly Schlein per le accuse al governo di aver tagliato i fondi della Sanità in manovra. "Si tratta di falsità".