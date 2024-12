Landini smascherato sulle critiche al governo: i numeri degli aumenti salariali

02 dicembre 2024 a

Nel dibattito sul lavoro e sui salari in Italia, si acuisce il confronto tra il governo guidato da Giorgia Meloni e i sindacati, in particolare la CGIL, rappresentata dal suo segretario generale Maurizio Landini. Al centro dello scontro, la percezione del sindacato che l’esecutivo non abbia affrontato adeguatamente le difficoltà economiche dei lavoratori con redditi bassi e medi, una questione che ha portato allo sciopero generale del 29 novembre e a nuove mobilitazioni già programmate per dicembre. Tuttavia, i dati e le dinamiche in atto nel mercato del lavoro suggeriscono un quadro più articolato. Landini accusa il governo di trascurare le fasce deboli dei lavoratori, favorendo invece categorie più privilegiate. Secondo il segretario della CGIL, le manovre adottate finora non affrontano in modo sufficiente l’emergenza salariale, particolarmente urgente in un periodo segnato dal ritorno dell’inflazione. Ma è davvero così?

Secondo Il Giornale no. Ed ecco i dati a supporto. Negli ultimi dodici mesi, sono stati rinnovati contratti collettivi nazionali per circa otto milioni di lavoratori. Questi rinnovi prevedono incrementi salariali medi di 220 euro mensili entro la durata triennale degli accordi, con aggiustamenti sui trattamenti economici complessivi. A questi interventi si aggiunge il taglio del cuneo fiscale, già applicato per il 2024 e confermato per il 2025, che porterà ulteriori benefici, stimati in circa 100 euro mensili per chi rientra nelle fasce di reddito più basse e medie. Inoltre, il governo ha introdotto un bonus fiscale, con importi variabili in base a reddito e carichi familiari, che potrebbe garantire fino a 1.200 euro annui per 18 milioni di lavoratori. Complessivamente, le risorse pubbliche destinate al lavoro sono aumentate, passando da 14 a 17 miliardi di euro.

Parallelamente, si è registrata una crescita occupazionale con la creazione di circa 500mila nuovi posti di lavoro negli ultimi 18 mesi. Sebbene questo aumento non rappresenti direttamente un miglioramento dei salari, ha contribuito a una maggiore stabilità economica per molte famiglie italiane. Una parte significativa della manovra finanziaria 2024 è stata indirizzata al lavoro dipendente, ai pensionati e ai rinnovi contrattuali del settore pubblico, inclusi comparti come commercio, turismo e artigianato. In un contesto dove l’ideologia rischia di prevalere sull’analisi concreta, il dibattito sui salari ritrova un po’ di verità.