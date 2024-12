Edoardo Bove, hater all'attacco. Mentana tuona: "Avvoltoi in picchiata"

02 dicembre 2024 a

I no-vax non si fermano neanche davanti a un malore. Edoardo Bove, "dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri": sono questi gli aggiornamenti forniti dalla Fiorentina sul centrocampista che ieri, nel corso della partita contro l'Inter, si è accasciato al suolo a causa di un malore. Sui social, però, alcuni utenti hanno lanciato commenti carichi di rabbia e cattiveria: "Anche Bove paga gli effetti del vaccino", "Povero Bove, altra vittima del vaccino", "Santo cielo, vittima del vaccino": si legge. Espressioni che Enrico Mentana ha voluto documentare con uno screenshot e pubblicare sul suo profilo Instagram.

Bove "è cosciente e respira autonomamente" dopo il malore in campo

"Avvoltoi in picchiata", ha commentato il direttore del Tg di La7. Non è mancato chi, tra i follower del giornalista, ha messo con le spalle al muro i no vax. "Dunque le persone secondo loro stanno male solo dal 2020?", "Ma hanno una lista con chi si è vaccinato e chi no?", "Ma non dargli spazio a questi decerebrati...", "Qualcuno dica che quando morì Astori il Covid non esisteva", "Poveracci, non vivono per altro ormai. Aspettano come gufi che qualcuno si senta male per sfogare le loro frustrazioni così. Mi fanno molta pena", hanno digitato tantissimi utenti.

Bove estubato: le ultime sulle condizioni. “Aritmia causata dal crollo del potassio”

Ma c'è anche chi non demorde e addirittura punta il dito contro Mentana avanzando teorie di ogni tipo: "E se invece il problema fosse la malattia Covid e non il vaccino? Ci avete mai pensato? Perché è una malattia altamente infiammatoria che attacca non solo le vie respiratorie! Eh! Una volta non si leggeva mai che una persona moriva di malore o si sentiva male per malore, si specificava sempre chiaramente la causa, ora invece si fa terrore e si dà man forte ai no-vax con l'incertezza! Ah, la stupidità umana! A proposito, comunque era una crisi epilettica... L'epilessia è sempre esistita". Oppure: "Mi piacerebbe sapere da Mentana che cosa dà a lui la sicurezza che non sia colpa del vaccino", scrivono.