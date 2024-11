Tagadà, l'attacco di Manlio Messina sulle baby gang: "E' tutta colpa loro"

28 novembre 2024 a

Baby gang e delinquenza nelle città italiane. La situazione di degrado è sotto gli occhi di tutti e se ne parla nel corso della puntata di Tagadà del 28 novembre. Collegato con lo studio di Tiziana Panella c'è Manlio Messina, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati.

"Le baby gang sono un'emergenza e sono sotto gli occhi di tutti - attacca Manlio Messina - Chi vive nelle città lo sa benissim0. Questo è il sistema fallimentare delle sinistre che ci hanno consegnato un Paese insicuro. L'integrazione parte principalmente dal lavoro. Se si fa entrare chiunque e il lavoro non c'è si creano casbeh e quartieri per chi non si può permettere una casa e quindi vanno nelle periferie dove le case costano meno e sono costretti a delinquere. Se i flussi non vengono regolamentati, molta di questa gente sarà costretta a vivere in condizioni disagiate. Il modello delle sinistre è fallito. C'è un disagio sociale si cura da un punto di vista lavorativo e culturale".