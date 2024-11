Gossip, rottura tra Bruganelli e Madonia? L'indizio dopo l'addio a Ballando con le Stelle

Alice Antico 28 novembre 2024 a

Dopo il tumulto causato dal litigio di Angelo Madonia con Selvaggia Lucarelli a ”Ballando con le Stelle", si vocifera che Sonia Bruganelli e il ballerino si sarebbero separati. Le parole di Sonia, poi, hanno alimentato ancor di più i rumors sulla separazione: “Angelo ora è libero, libero, libero”. Dal canto suo Madonia, intervistato dal “Corriere della Sera”, ha descritto il loro momento come "complesso”, lasciando intendere che non è chiaro se il loro legame sia ancora romantico. "E’ un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”, ha detto.

Sonia invece, durante un'intervista a "La Vita in Diretta", ha rivelato di aver appreso della situazione di Angelo solo dopo l'eliminazione dal programma. Ha dichiarato che lui sta bene, mentre lei si sente ancora scossa dagli eventi. Inoltre, ha aggiunto: “Io ora vado per lo spareggio con Carlo Aloia. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo”.

Il gossip si intensifica anche a causa di un post sui social di Sonia, in cui la ex moglie di Bonolis scrive: “Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire, ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”. Da molti questa frase sarebbe ‘la prova’ che il rapporto sia giunto al capolinea. Quale sarà la verità?