Francesco Totti denunciato da Ilary Blasi: "Abbandono di minore", scatta l'inchiesta

19 novembre 2024 a

a

a

Una denuncia per "abbandono di minore". È l'ultimo atto della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice tv ha denunciato l'ex compagno la rocura di Roma ha aperto un'inchiesta. Insomma, la vicenda dal piano civile del divorzio precipita su quello penale. Ma qual è l'accusa di Blasi nei confronti dell'ex calciatore capitano della Roma? Di aver lasciato sola in casa la figlia Isabel, che oggi ha 8 anni, riporta il Messaggero. La madre se ne sarebbe accorta facendo una video-chiamata con la bambina e trovandola sola. A quel punto, è la ricostruzione, ha telefonato alla polizia. Quando sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio avrebbero trovato la baby sitter, riferisce la difesa di Totti che sarebbe stato a cena in un ristorante vicino e sarebbe tornato subito a casa.

"Si sono stretti la mano": Totti-Blasi, colpo di scena. Il ruolo del figlio Cristian

Come detto c'è un'inchiesta in corso visto che il reato di abbandono di minore (si rischia una pena tra i sei mesi e i cinque anni) è perseguibile d'ufficio. I magistrati di Roma dovranno capire se con la bambina c'era o no un adulto. Se la denuncia apparisse ingiustificata, Totti potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia.