Totti-Blasi, colpo di scena in tribunale: "Si sono stretti la mano". Il ruolo del figlio Cristian

Colpo di scena e gesto inaspettato. Francesco Totti e Ilary Blasi "si sono stretti la mano". È successo martedì scorso, quando l'ex capitano della Roma e la conduttrice si sono incontrati in tribunale a Roma per la causa di separazione che li vede protagonisti. Lo riporta un articolo di Repubblica. Di fronte a curiosi e testimoni, i due hanno dimostrato di voler seppellire l'ascia di guerra. Bisogna però capire se questa tensione smorzata possa corrispondere poi a un accordo concreto. Il volto Mediaset "punta a concludere la separazione entro l’autunno. A febbraio aveva richiesto una sentenza parziale per stabilire la fine ufficiale del matrimonio. La conduttrice vuole accelerare i tempi, evitando che la decisione definitiva arrivi solo nel 2025, insieme alla definizione di altre questioni, come l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento", si legge.

Pare poi che a inserirsi nella querelle giudiziaria di Totti e Blasi possa essere presto il primogenito dei due, Cristian Totti. Stando a un articolo de Il Messaggero, il 19enne "sarà ascoltato come testimone" e le sue risposte "potranno fungere da ago della bilancia nella decisione sulla revisione dell'assegno che l'ex capitano giallorosso versa a Ilary Blasi per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa in cui vivono". Il motivo? La conduttrice aveva chiesto di "revisionare al rialzo l'assegno da 12.500 euro che Francesco Totti le versa mensilmente". L'ex capitano giallorosso, in risposta, sembrerebbe non voler "versare più della somma già stabilita dal Tribunale ad aprile 2023".