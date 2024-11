Meteo, tregua dal maltempo in vista. Sottocorona: “Tutto si attenua, tempo stabile”

14 novembre 2024 a

Continuano ad arrivare sempre con maggiore frequenza immagini di piogge devastanti da tutte le zone d’Italia, ultima quella del Catanese. Ma che tempo dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? A rispondere ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che prima di entrare nel dettaglio fornisce un quadro generale della situazione del meteo: “Questa mattina abbiamo una zona di nuvole, che si piazzano fra nord e centro, c’è qualche pioggia, non particolarmente intensa, ma è anche questa effetto di quest’aria fredda che arriva dalle regioni balcaniche e confluisce in quella zona di bassa pressione che c’era, perché sta cambiando un po’ la situazione e che ieri ha dato fenomeni molto intensi in Sicilia. Ci sono fenomeni anche sulla penisola iberica, che teniamo sott'occhio perché sapete quello che è successo. La mappa dei temporali in queste ultime ore fa vedere qualcosa che riguarda il sud, siamo proprio sullo Ionio, qualche fenomeno c'è sul sud della Spagna e anche davanti alle Baleari”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 14 novembre, evidenzia delle nuvole, che al momento stanno dando qualche tempo pioggia sulle Marche, che tendono a scendere in parte verso sud. A questo punto tutto il medio versante adriatico può avere con i venti da est, tipicamente sono più interessate le regioni adriatiche piuttosto che quelle tirreniche dove infatti prevalgono le schiarite, poi c'è il sud peninsulare, quindi il Molise, la Campania, la Basilicata, un po' meno la Calabria e la parte meridionale della Puglia, ma i fenomeni localmente intensi ci sono. Qualche pioggia debole c’è sulle isole maggiori, non preoccupante. Domani, venerdì 15 novembre, tutta questo questa instabilità, questa parte di maltempo, scende verso sud, libera in gran parte il versante adriatico, interessa ancora la Puglia, i versanti ionici, qualche pioggia moderata in Sicilia sulla parte settentrionale. Per la giornata di sabato 16 novembre tutto si attenua, piccole incertezze, qualche debolissima pioggia, un tempo forse non perfetto, però sicuramente più stabile”.

Sottocorona conclude il suo appuntamento quotidiano con uno sguardo alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente, specie al nord e sulle zone montuose, non salgono molto, ma anche sulle zone costiere e al sud si parla di temperature prevalentemente fra i 16-17 gradi, difficilmente di più. La tendenza nelle prossime 24 ore evidenzia che al sud c’è una diminuzione, dove ancora c’è questo maltempo dovuto ai venti freddi nord-orientali. Tendenza al recupero con miglioramento del tempo sia al nord che al centro”.