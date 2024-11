MeteoGiuliacci, pioggia e neve. Ma c'è il rischio alta pressione: che inverno sarà

13 novembre 2024 a

Che inverno dovremo aspettarci nei prossimi mesi? A fare una previsione su tutto il periodo è il sito MeteoGiuliacci.it , che ricorda come il primo dicembre inizi l’inverno meteorologico: “Per fine Novembre e Dicembre, le previsioni indicano un possibile ritorno di perturbazioni atlantiche che potrebbero finalmente portare un po' di pioggia e neve, soprattutto sulle regioni del Nord Italia. Tuttavia, il rischio di un'Alta Pressione persistente che blocchi l'arrivo di nuove perturbazioni rimane una minaccia. Se questo scenario dovesse realizzarsi, il rischio è di vivere un altro Inverno simile a quello del 2022, caratterizzato da un clima troppo mite e asciutto e che fece partire una crisi idrica storica”.

Sottocorona: temporali in un'area "già provata". Occhio alle temperature

Situazione che potrebbe creare dei problemi secondo gli esperti meteo: “Un Inverno caratterizzato da nevicate abbondanti non solo garantisce una riserva idrica fondamentale, ma contribuisce anche a mitigare gli effetti del riscaldamento globale, proteggendo le foreste alpine e gli ecosistemi montani. Inoltre, un accumulo di neve adeguato è essenziale per il buon funzionamento delle centrali idroelettriche, che producono energia pulita per gran parte del Nord Italia. La realtà climatica attuale sembra spingere verso una progressiva tropicalizzazione del Mediterraneo, con Inverni sempre meno rigidi e spesso quantomai siccitosi”.