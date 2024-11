Selvaggia Lucarelli, il benvenuto di Mara Venier: "Te la tiri". Poi il cappotto a Sonia Bruganelli

10 novembre 2024 a

Non c'è stato il consueto talk su Ballando con le stelle nella puntata di Domenica In del 10 novembre, sostituito da un'intervista di Mara Venier alla giurata Selvaggia Lucarelli. Un'intervista che arriva a poche ore dal botta e risposta della giornalista con la concorrente Sonia Bruganelli che ha diviso i social. "Ma te te la tiri troppo... Finalmente, sono mesi che ti invito", esordisce la conduttrice con l'ospite. Poi si parla del dancing show e della tensione con la produtrice tv, ex moglie di Paolo Bonolis. "Sonia Bruganelli ha un grandissimo limite: lei arriva lì con il copione già pronto, quando arriva sa già chi vuole essere", attacca Lucarelli.

Sulla puntata di ieri afferma: "Voleva prendersi la scena ma deve capire cosa accade intorno e ieri se ne è uscita con una battuta che in realtà non c'entrava niente e questo a dimostrazione che arriva con il copione pronto". "Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando… Chi sarà mai?", aveva detto la giuduce con la concorrente che aveva risposto: "Puoi sempre raccontare di me sul tuo profilo a pagamento". "Farsi pagare per il proprio lavoro non è un difetto - la stoccata di Lucarelli - io non ho avuto mariti ricchi e mi sono dovuta guadagnare il mio denaro da sola".

A Domenica In, Lucarelli rincara la dose: "Lei vuole fare la prima donna. Voleva il mio posto a Ballando ma prima deve capire il suo posto nel mondo. Non è facile fare la giurata". Nel corso dell'intervista si parla anche del compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, con cui va avanti senza problemi, assicura la giornalista. Ai saluti, la promessa di Selvaggia: "Me la tirerò di meno".