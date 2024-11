Usa, Trump ha già pronto il giro di vite contro i migranti: migliaia di espulsioni

09 novembre 2024 a

Il team di transizione del presidente eletto Donald Trump sta valutando la possibilità di porre fine a due programmi dell’amministrazione Biden che hanno consentito a oltre 1,3 milioni di immigrati di entrare legalmente negli Stati Uniti, rendendo idonei all’espulsione quelli che sono entrati ma non hanno ancora ricevuto asilo. Lo hanno riferito a Nbc News due fonti a conoscenza del piano. Non si conosce il numero esatto di persone che potrebbero essere espulse dopo essere arrivate legalmente negli Stati Uniti, ma si stima, riferisce l’emittente, che siano centinaia di migliaia.

Il team di transizione di Trump sta valutando dei piani progettati per massimizzare la portata delle espulsioni. I primi immigrati ad essere presi di mira potrebbero essere quelli considerati dalla nuova amministrazione come ’minacce’, tra cui uomini cinesi considerati in età militare che vivono illegalmente negli Stati Uniti. Questo gruppo, spiegano le fonti, include anche criminali condannati che si trovano illegalmente nel Paese e quelli che hanno ordini definitivi di espulsione. I migranti arrivati negli Stati Uniti legalmente nell’ambito dei due programmi dell’amministrazione Biden potrebbero essere immuni dall’espulsione se hanno già ottenuto asilo o sono sulla buona strada per ottenerlo, oppure se hanno un altro status legale per rimanere negli Stati Uniti. In caso contrario, potrebbero essere deportati. In ogni caso le possibili azioni di Trump in materia di immigrazione rischiano di essere oggetto di lunghe battaglie legali negli Usa.