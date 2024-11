Che tempo che fa, Gino Cecchettin lancia la fondazione e il suo libro

10 novembre 2024 a

Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin. Il 18 novembre sarà presentata dalla sala della regina della Camera dei deputati. Lo ha annunciato Gino Cecchettin, il padre della giovane uccisa un anno fa da Filippo Turetta in un delitto che ha scosso profondamente l'Italia, nel corso di un'intervista a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove.

“Abbiamo creato la Fondazione Giulia Cecchettin e abbiamo individuato quello che è il primo progetto, inserito anche nello statuto: vorremmo insegnare la bellezza dell'amore, cioè far capire agli studenti che amare è molto meglio che odiare", ha detto Gino Cecchettin che ha letto anche un passo del suo libro "Cara Giulia": "Mi chiedo come si comporterebbe Giulia in questa situazione... non è vero che solo i figli possono imparare dai genitori. Anche noi possiamo imparare dai figli. E' in quel punto che nasce in me qualcosa di più forte...".

Insomma a un anno dalla morte di Giulia, il padre si lancia in una campagna di sensibilizzazione a 36o gradi. Sulle prime udienze del processo all'omicida della figlia, Cecchettin spiega: “Sono riuscito ad ascoltare le parole di Filippo senza odio o rabbia”. Insomma, "siamo genitori per sempre, fino all'ultimo dei nostri giorni. Io sarò sempre il padre di Giulia".