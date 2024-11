4disera, Bernardini de Pace spiazza tutti: "Chi è il migliore della sinistra"

03 novembre 2024 a

a

a

La sinistra litiga su tutto e non ne viene a capo. Schlein e De Luca sono ai ferri corti per la candidatura e il terzo mandato in Campania. E si naviga a vista. Ne parla Annamaria Bernardini de Pace nella puntata di 4 di sera del 3 novembre. L'avvocato di diritto di famiglia spara a zero sugli esponenti della sinistra: tranne uno. Un nome decisamente a sorpresa.

"De Luca raccoglie consensi perché è empatico. Il migliore della sinistra è Marco Rizzo"



Annamaria Bernardini de Pace a #4disera Weekend pic.twitter.com/1QFoShK4hk — 4 di sera (@4disera) November 3, 2024

"De Luca ha empatia a differenza della Schlein e di altri rappresentanti della sinistra. De Luca raccoglie consensi perché è empatico. Secondo me il migliore della sinistra e che rappresenta il meglio della sinistra e che è una sinistra che può essere interessante e che può fare qualcosa è Marco Rizzo che è molto di sinistra ma che è poco simpatico alla gente perché ha pochi numeri".