4disera, Pietro Senaldi smaschera i colpevoli: "Chi ha complicato il mondo"

01 novembre 2024 a

a

a

Tensioni internazionali, se ne parla durante la puntata di 4disera in onda il 1 novembre. In studio c'è Pietro Senaldi che smaschera i colpevoli della situazione internazionale deflagrata negli ultimi mesi.

Harris o Trump? Anche l'Italia aspetta il voto USA



Pietro Senaldi: "Finché c'era Trump, Putin non ha invaso l'Ucraina" ora a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/lLqYyMR4Uo — 4 di sera (@4disera) November 1, 2024

"Finché c'era Trump, Putin non ha invaso l'Ucraina. Appena Trump se n'è andato poco dopo Putin ha invaso l'Ucraina. Qualche settimana prima Biden fece la gaffe: ma cosa sarà mai se Putin invade l'Ucraina? Il mondo si è complicato quando Trump ha lasciato la Casa Bianca e ci è arrivato Biden. Magari non è merito di Trump ma è un dato di fatto. Prima che arrivasse Trump il mondo si era complicato per gli errori di Obama che adesso insegna a tutti come governare ma in politica estera non è stato uno dei migliori presidenti".