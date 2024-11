4disera, l'affondo di Carlo Fidanza: "Di chi è la colpa dei pazzi che sparano"

02 novembre 2024 a

Carlo Fidanza attacca i dem americani. La violenza che ha armato il pazzo che ha attentato alla vita di Donald Trump viene proprio dall'odio dei democratici statunitensi. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia accusa il clima d'odio e di violenza che imperversa nelle elezioni americane.

"#Trump ha rischiato di essere ammazzato da un pazzo fanatico alimentato dalle parole d'odio dei democratici"



Carlo Fidanza a #4disera Weekend pic.twitter.com/6uuL5CLmE4 — 4 di sera (@4disera) November 2, 2024

"Trump a luglio ha rischiato di essere ammazzato da un pazzo fanatico alimentato dalle parole d'odio dei cosiddetti democratici che per mezzo centimetro non gli ha fatto saltare le cervella. Quando si danno lezioni di democrazia e di antiviolenza, bisognerebbe ricordare che forse il linguaggio d'odio che da parte dei sedicenti democratici è stato propalato per anni nei confronti di Trump e che continua con queste ridicole etichette che vengono appiccicate a questa persona non fanno altro che alimentare la violenza di questi pazzi".