4disera, Francesco Verderami sulle elezioni Usa: "Sarà una sconfitta per l'occidente"

03 novembre 2024 a

a

a

Si avvicina a grandi passi il D-Day delle elezioni Usa. Se ne parla anche durante la puntata di 4 di sera del 3 novembre quando in collegamento c'era Francesco Verderami. Il giornalista ha puntato il dito su entrambi i candidati, Kamala Harris e Donald Trump, entrambi non all'altezza di guidare una superpotenza come gli Stati Uniti.

"Comunque vadano le #ElezioniUSA sarà una sconfitta per l'occidente"



Francesco Verderami a #4disera Weekend pic.twitter.com/dj2S8fq0LQ — 4 di sera (@4disera) November 3, 2024

"Sarà una sconfitta per l'occidente. Il problema non è legato ai due personaggi ma il problema è che la classe dirigente americana non è riuscita ad esprimere candidati all'altezza del ruolo che ha l'America".