4 di sera, Verderami mette a tacere le critiche Pd alla Manovra: “Avete fatto saltare i conti pubblici”

26 ottobre 2024

Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, critica la Manovra di bilancio varata dal governo Meloni. Ma Francesco Verderami lo rimette al suo posto. Lo scontro si consuma nel corso della puntata del 26 ottobre di 4 di sera weekend, il programma televisivo pre-serale condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Questo l’affondo di Verderami: “Non ci sono più soldi dei cittadini da buttare dalla finestra. Certo forse se avessimo provveduto in maniera più diligente a usare i soldi per il superbonus, per il reddito di cittadinanza, per i banchi a rotelle, per i monopattini, ecco probabilmente questi soldi sarebbero potuti confluire su altre voci di spesa. E’ chiaro che c'è un problema della sanità, è evidente, è evidente sul piano nazionale. Però io chiedo al rappresentante del PD di non esagerare troppo con le critiche, perché le responsabilità che il Partito Democratico insieme a Giuseppe Conte ha avuto nel far saltare i conti pubblici negli anni del governo giallorosso, sono davanti ai tabulati di tutti”.