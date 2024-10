4 di sera, Fusani e la solita fosca profezia sul governo: "Migranti in Albania? Sarà un fallimento"

23 ottobre 2024 a

Si dibatte sul tema migranti nel corso della puntata del 23 ottobre di 4 di sera, il talk show di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. A scontrarsi sono stati Claudia Fusani e Massimiliano Romeo della Lega. La giornalista di Tiscali è stata piuttosto dura nel commentare il protocollo Italia-Albania sui migranti: “Purtroppo o per fortuna, io non faccio discorsi su campi di concentramento, è un espressione sbagliata, i centri in Albania sono destinati a non funzionare. 800 milioni per fare deterrenza francamente anche no. Invece facciamo un lavoro serio su chi è già nel Paese, 600mila clandestini, con molti di questi che purtroppo delinquono, perché non hanno avuto opportunità di fare altro e delinquono, quelli sono pericolosi, vanno presi e rispediti. Non ce la fate a fare questa cosa, quello è il punto, se non ce la fate con chi già delinque e costituisce un problema per la società, come pensate di espellere coloro che qui non ci sono neanche arrivati. Diamo opportunità. Io sento continuamente imprenditori che hanno bisogno di manodopera. L’altra sera – sottolinea Fusani - ho sentito un imprenditore che è andato a cercare 80 persone in Ungheria per finire un cantiere”.