Ciao Maschio, il retroscena di Banfi sul set: "La Fenech mi mandò fuori di testa"

Lino Banfi fu messo a dura prova dalla bellezza di Edwige Fenech sul set. A raccontarlo a Nunzia De Girolamo è l’icona del cinema italiano, Lino Banfi, ospite nell’ottava puntata di "Ciao Maschio". «Hai lavorato con le donne più belle dello spettacolo, del cinema, e della televisione. Come si fa a resistere alle tentazioni, anche sul set?», ha chiesto Nunzia De Girolamo all’attore pugliese.

«Non è stato facile - ha confessato Banfi - mi ricordo che ci fu una scena con Edwige Fenech, dove avrei dovuto toccarle il seno e poi dovevo portarla a me. In un certo modo ho sentito delle cose che tutti gli uomini sentono in quei momenti. Ma il mio garbo è stato quello di fare una cosa: mi sono tirato dietro e ho fatto... Scusa Edwige. E lei ha detto: "Lino, tu sei un gentil uomò. Questa frase mi ha fatto andare ancora di più fuori di testa. La papilla gustativa famosa… Non è facile, assolutamente, resistere alle tentazioni. Non è facile toccare una certa parte di un’attrice... E non avere una reazione», ha confessato è l’icona del cinema italiano, ospite nell’ottava puntata di "Ciao Maschio".