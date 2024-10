Mauro Corona spiazza Berlinguer, chi lo ha spiato: "Dossieraggi di gente comune"

30 ottobre 2024 a

Non dossierato, ma inseguito. Mauro Corona nel consueto spazio con Bianca Berlinguer in È sempre Cartabianca, il programma di Rete 4, racconta un aneddoto sulla scia delle inchieste su spionaggio e intrusione nelle banche dati dello Stato per estrarre dati e informazioni sensibili, anche a fine politico. "Ieri sono andato a Misurina e un tizio mi seguiva con un drone", afferma lo scrittore-alpinista nella puntata di martedì 29 ottobre. A che pro? Forse er fare qualche foto? "Non mi interessa! Sono entrato in un supermercato, ho comprato una fionda e poi ho ‘sparato’ un colpo: il drone è finito nel lago e lui non ha aperto bocca".

Così si è difeso Corona, che continua il racconto: "Non mi puoi correre dietro, vedere con chi ero, se ero con una donna o un vecchio. Sono piccoli dossieraggi di gente comune. Non è costituzionale, se prendevo il tizio che se l’è data a gambe finiva lui nel lago", prosegue lo scrittore. La conduttrice lascia intendere che la reazione dell'ospite è stata esagerata: "In questo caso il drone è legittimato perché lei è un personaggio pubblico e quindi possono fotografarla come e quanto vogliono". Corona non ci sta: "Lei mi ha reso un personaggio pubblico. Con il suo drone io gli avrei rasato i capelli! A me non corri dietro con quello".

Corona ribalta il discroso: "Darebbe fastidio anche a lei se camminando per le vie di Roma sentisse il rumore di un drone che immortala con chi è". Berlinguer a quel punto ribatte: "Io sono più preparata a questo perché fin da quando ero bambina, essendo figlia di un uomo che è stato il segretario del Partito Comunista in anni in cui tutti venivamo spiati in altro modo", afferma in riferimento al ladre Enrico Berlinguer, "lui ci diceva sempre di stare attenti. Se dovesse accadere una cosa del genere, mi sento preparata perché ci sono un po’ cresciuta dentro, ma capisco che sia destabilizzante per chi non l’ha mai vissuto".

Come spesso accade, il botta e risposta tracima nel romantico: "Quindi lei non vorrebbe in giro con me per le strade di Roma mano nella mano?", afferma lo scrittore. "Io verrei con lei, ma perché dobbiamo andare mano nella mano, scusi?", replica Berlinguer, alla quale l’ospite risponde: "Perché ci indaghino i droni. Così ci mettono su ‘Chi’: ‘Corona e Berlinguer mano nella mano‘". "Mi pare che a noi mettano già un po’ dappertutto, quindi meglio evitare, no?! Tanto lei a Roma non verrà mai, il problema non si pone neanche lontanamente. Quindi lasciamo perdere e soprassediamo a questa cosa", chiude il discorso la conduttrice tornata recentemente nel mirino di Striscia la notizia con i fuori onda della trasmissione.