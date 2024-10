È sempre Cartabianca, Corona si scusa in diretta con Berlinguer: "Sono screanzato"

29 ottobre 2024 a

a

a

Inizio frizzante a È sempre Cartabianca. L'ospite fisso del talk-show di Rete 4, Mauro Corona, ha esordito con delle scuse pubbliche alla conduttrice Bianca Berlinguer. "Le devo chiedere scusa per la settimana scorsa, a volte sono un po' screanzato", ha ammesso. Parole, quelle dell'alpinista, che la padrona di casa ha accolto con piacere. "Mi prendono dei demoni e mi sembra tutto contro di me. Invece lei non lo è", ha continuato il saggista, aggiungendo anche dei complimenti: "Sta bene con quel vestito lì. Come si chiama? Tailleur?". Berlinguer non si è fatta trovare impreparata e ha punzecchiato il suo interlocutore: "Si deve far perdonare", ha replicato.

"Quelle sue estrosità...": Berlinguer pizzica Corona. Il siparietto

Lo scambio di battute si è fatto poi più serio quando Mario Corona ha voluto ricordare in diretta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro deceduta a seguito della caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. "Volevo ricordare una ragazza che è scomparsa per un incidente di sci: Matilde Lorenzi. Ha battuto malamente la testa e ci ha lasciati ieri. Questa disgrazia mi fa venire in mente Marco Simoncelli e tutti quei giovani che hanno amato lo sport", ha detto. "Era una promessa e una ragazza con un sogno: fa tristezza", ha aggiunto. Parole di vicinanza alla famiglia sono state pronunciate anche da Berlinguer.