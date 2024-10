Berlinguer fulmina Corona: "Non mi convince", gelo sul fuorionda di Striscia

23 ottobre 2024 a

Una puntata di È sempre Cartabianca, quella in onda martedì 22 ottobre su Rete 4, che è stata preceduta dal fuorionda di Striscia la notizia. "Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Garantito. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi...", sono le parole di Bianca Berlinguer captate dalla bassa frequenza degli studi Mediaset e mandate in onda nel tg satirico di Antonio Ricci. La giornalista prima si arrabbia con alcuni collaboratori per un servizio sbagliato ("Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una") poi torna velenosamente sull'addio alla Rai dopo 30 anni. La puntata di ieri di È sempre Cartabianca, tuttavia, inizia con il consueto duetto con l'ospite fisso Mauro Corona.

Lo scrittore-alpinista si presenta in diretta con l’amico Gianni Pais Becher, capo di una spedizione in Groenlandia, presentato come "un vero uomo". Ne segue il botta e risposta come sempre al limite dell'allusione. "Mauro è un vero uomo, non esito a crederlo, sono sicura che non si tirerebbe mai indietro", afferma Berlingue, con Corona che ribatte: "Bianchina, se non ci crede venga su a sperimentare se sono un vero uomo". Dopo qualche schermaglia, il riferimento ai fuorionda: "Andiamoci piano stasera perché già Striscia ci ha dedicato un quarto d’ora/20 minuti, quindi evitiamo…", dice Berlinguer. Corona si affida al detto "bene o male, purché se ne parli", ma la conduttrice non condivide: "Beh, no… a me questo motto non convince". Insomma, avrebbe fatto a meno del fuorionda di Strisci che colpisce per la seconda volta in casa È sempre Cartabianca.