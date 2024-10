Piazzapulita, Friedman attacca Trump, Lombardi lo fulmina: "Ti piace solo..."

25 ottobre 2024 a

Il 5 novembre i cittadini degli Stati Uniti si recheranno alle urne per votare il candidato alle elezioni presidenziali che preferiscono. A contendersi la vittoria saranno la democratica Kamala Harris, l'attuale vicepresidente che ha preso il posto di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, e il repubblicano Donald Trump. Il nuovo sondaggio di HarrisX e Forbes attesta un sorpasso del tycoon, ora avanti di due punti rispetto alla "rivale" (51% contro il 49). Ma come stanno davvero le cose? Quali sono gli scenari? Se ne è discusso a Piazzapulita, il programma di La7. Alan Friedman ha attaccato Trump: "Quando dice che la colpa dell'inflazione degli ultimi due anni è stata di Biden e di Harris, l'America ci crede e ci casca. Quando dice che i mutui costano di più perché Biden ha fatto alzare i tassi d'interesse, l'America ci crede. La verità è che scendono. Io parlo di americani ignoranti e stupidi", ha detto in diretta tv.

A replicare al giornalista è stato George Guido Lombardi: "Trump è ritornato nello stesso posto dove gli avevano sparato e ha fatto un altro comizio con più gente. Il coraggio di quest'uomo non si può negare". A quel punto il conduttore Formigli ha chiesto un'analisi delle concrete possibilità. "Ci saranno molte persone molto arrabbiate come il nostro Friedman". Ecco che il giornalista ha interrotto l'interlocutore e ha scandito dal centro dello studio: "I veri patrioti amano il proprio Paese e non vogliono il fascismo". Lombardi l'ha fulminato: "Tu sai solo dire stupidaggini. Hai offeso tutta la nazione americana dicendo che sono stupidi. Cosa ami? Ami te stesso, ti piace vederti in televisione e basta", ha chiosato.