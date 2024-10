"American Surprise?", gli scenari del voto Usa al Circolo Antico Tiro a Volo

24 ottobre 2024 a

"American surprise? Possibili scenari dopo le elezioni del 5 novembre". È questo il titolo dell'incontro sulle presidenziali americane e sulla sfida tra Kamala Harris e Donald Trump in programma mercoledì 30 ottobre 2024 (dalle 18 alle 20) al Circolo Antico Tiro a Volo di via Eugenio Vajna 21, a Roma. Dopo i saluti istituzionali di Giorgio Averni (Presidente Circolo Antico Tiro a Volo), Edoardo Imperiale (Presidente Associazione AMERIGO), e Massimo Giuliano (Tesoriere Circolo Antico Tiro a Volo e Board Transatlantic Harmonic Foundation), e l'introduzione di Ernesto Di Giovanni (Vice Presidente Vicario Associazione AMERICO ), il dibattito sugli scenari politici post elezioni con On. Enzo Amendola (Partito Democratico), On. Alessandro Cattaneo (Forza Italia), On. Benedetto Della Vedova (+Europa), On. Ylenja Lucaselli (Fratelli d'Italia). A moderare Antonietta Spadorcia (TG2).

A seguire la sessione dedicata agli effetti geopolitici e strategici post elezioni con Mattia Diletti (Università di Roma La Sapienza), Germano Dottori (Fondazione Med-Or), Francesca Forcella (Giornalista), Lucio Martino (Esperto di politica Internazionale), modera Paolo Bozzacchi (The Watcher Post).