Meteo, la pioggia non dà tregua. Sottocorona senza speranza: “Altre situazioni critiche in vista”

Sono giorni difficili per l’Italia con piogge continue e danni ingenti in molte zone. Il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, espone un quadro generale delle previsioni meteo che dobbiamo attenderci: “La situazione generale, allargata anche all’Atlantico, mostra questa perturbazione molto strutturata seguita da aria fredda, si vede con questa nuvolosità un po' a macchie tipica, non è estranea al tempo che avremo nei prossimi giorni”.

Ancora piogge, poi la sorpresa: "Estate di San Martino in anticipo"

Ed ecco quindi le previsioni giorno per giorno: “Oggi, giovedì 24 ottobre, c’è ancora questa nuvolosità che ci dà, soprattutto sulla fascia centrale centro-settentrionale della penisola, piogge da moderate a forti, non sembra una situazione di quelle estreme ancora, però ci sono piogge, specie sulle zone interne la Romagna, le Marche, anche forti, non è che siano piogge deboli, lo stesso vale per il Piemonte settentrionale, lì siamo quasi in zona Alpina, le temperature sono alte, quindi sicuramente non nevica a quote medio basse, ma soltanto a quote alte, però ci sono delle precipitazioni. Il resto del Nord vede piogge deboli, quindi giornata grigia, qualche pioggia c’è, ma non troppo forte. E lo stesso vale anche per il resto del centro e del sud, sull’Appennino ci potrebbe essere, ma in maniera isolatissima, qualche fenomeno intenso. Domani, venerdì 25 ottobre, si affaccia una situazione diversa, cioè quella di oggi è come se si esaurisse, di nuovo sulle zone di nord ovest, dobbiamo parlare solo di queste perché poi nordest, zone del centro, sud giornata con qualche pioggia oltre quello non si va, e invece qui sono molto intense. Sono molto intense su tutta la Liguria, sul Piemonte meridionale, su parte dell’Emilia, sulla Lombardia, un po' più deboli in Toscana, ma sono sempre consistenti. Ci saranno precipitazioni abbondantissime, abbiamo visto che cosa succede quando ci sono queste quantità di pioggia. Nella giornata di sabato 26 ottobre non solo rimane su questa zona, quindi abbiamo due giorni di precipitazioni molto abbondanti, non in tutte le zone in maniera identica ma il nord-ovest e parte delle zone centrali del nord con fenomeni molto intensi, qui c'è qualcosa che arriva, quella perturbazione che abbiamo visto sull'Atlantico tipicamente quando tocca terra tende un po' a indebolirsi. Però qual è il problema? Che quando superata Francia, Spagna e Portogallo arriva sul Mediterraneo il Mediterraneo è già di suo 4 gradi più caldo dell'Atlantico in condizioni normali, in queste condizioni è ancora più caldo del normale e questo intensifica di nuovo, cioè riattiva, ravviva, questa perturbazione ed ecco qua che cosa succede. Sono situazioni sicuramente critiche”.

Quando smette di piovere? Ecco la data del miglioramento del meteo

Sottocorona infine espone la situazione delle temperature massime per la giornata di oggi: “Sono leggermente più alte al sud, come sempre il centro e il nord, con le nuvole e le piogge, ovviamente hanno valori bassi. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche aumento, dato che il maltempo si presenta sulle zone di nord ovest, dove diminuiscono, qualche leggero aumento al centro, ma insomma oltre questo non si va”.