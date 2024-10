MeteoGiuliacci, quando smette di piovere? Ecco la data del miglioramento

23 ottobre 2024 a

a

a

C’è una data per la fine della pioggia e del maltempo che sta tartassando l’Italia? Chi cerca di trovare del positivo nelle previsioni del tempo è il sito meteogiuliacci.it : “L’alta pressione che ha tentato di allungarsi sull’Italia in queste ore non potrà resistere alla circolazione ciclonica, infatti, avremo ancora pioggia su tante regioni e purtroppo anche sulle zone già coinvolte dalle ultime alluvioni. Al Sud l’alta pressione continuerà ad esercitare i propri effetti mentre al Nord e sul Centro avremo ancora masse d’aria instabile di origine atlantica che daranno il via alla formazione di nubi e fenomeni piovosi”.

"Niente di buono". Sottocorona: la data del ritorno del maltempo

MeteoGiuliacci descrive anche cosa c’è da aspettarsi nei prossimi giorni: “Giovedì 24 ottobre non cambierà la situazione sul Centro-Nord. Ancora piogge e instabilità saranno le protagoniste. Solo in serata avremo i primi segnali di miglioramento. Per quanto riguarda il Sud Italia avremo ancora cieli sereni o con leggere velature. Nella giornata di venerdì 25 ottobre l’alta pressione proverà ad estendersi nuovamente ma le zone del Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria assisteranno ancora a fenomeni piovosi. Nell’Italia meridionale prevarranno ancora temperature miti e sole”. Su parte dell’Italia smetterà quindi di piovere, ma le previsioni meteo non sono benevole per tutti.