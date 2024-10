Meteo, ancora piogge poi la sorpresa: "Estate di San Martino in anticipo"

23 ottobre 2024 a

Il maltempo torna a fare capolino. Gran parte delle regioni italiane dovranno presto fare i conti con una forte fase all'insegna dell'instabilità ed è consigliabile tenere l'ombrello a portata di mano. Lo conferma, parlando con l'Adnkronos, Lorenzo Tedici, esperto del sito ilmeteo.it. "Ancora allerta meteo in Italia nei prossimi giorni con la perturbazione che ha colpito il Sud in risalita verso il Centro-Nord. Ancora piogge nelle prossime ore al Centro, specie Lazio e Toscana, poi purtroppo anche su Emilia Romagna e macchia di leopardo su gran parte del Nord", ha detto.

L'allerta rossa, invece, è stata fatta scattare oggi "in Veneto per la piena del fiume Po". Cambio di passo atteso a breve? Da domani piogge si registreranno "ancora al Centro-Nord, bel tempo al Sud con sole e caldo fuori stagione (vicino ai 27-28°C)", ha spiegato. Non bisogna, però, lasciare spazio alla negatività perché c'è. all'orizzonte, una sorpresa. "Nel weekend ultimi nubifragi previsti sabato sul Nord-Ovest, specie Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, poi rimonta l’alta pressione anche per tutta la prossima settimana. Dopo il forte maltempo la prossima settimana potrebbe arrivare l’Estate di San Martino in anticipo", ha concluso Tedici.