Gossip, la bomba di Gente: “Ho una liaison con Totti”. Con chi l'hanno pizzicato

23 ottobre 2024 a

a

a

Il settimanale Gente, in edicola da domani, pubblicherà delle foto esclusive che ritraggono l'ex capitano della Roma Francesco Totti in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Le immagini li mostrano mentre fanno il loro ingresso in un hotel di Roma, per poi uscirne dopo circa un'ora e mezza. Totti era accompagnato da un amico.

Briatore e Gregoraci, ritorno di fiamma? Che succede

Interpellata dal settimanale, Jacobelli ha inizialmente lasciato intendere che le foto parlano da sole, dichiarando: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente». Alla domanda diretta sulla presunta relazione, la giornalista ha risposto con un chiaro «Sì», confermando così il legame con Totti, che dopo l’addio con Ilary Blasi ha intrapreso un rapporto sentimentale con Noemi Bocchi.

"Ecco cosa non ha funzionato": Harry e Meghan in crisi? Parla Caprarica

Nel corso dell'intervista, Jacobelli, figlia di Xavier Jacobelli, giornalista sportivo ed ex direttore di Tuttosport, ha anche rivelato un dettaglio sul suo passato sentimentale, confermando pure di aver avuto una relazione con Kylian Mbappé, stella del calcio francese attualmente al Real Madrid. «È stato due o tre anni fa. È durata qualche mese. Ma poi è finita. Eravamo due ragazzi giovani, avevamo altre priorità nella vita», ha spiegato la giornalista, facendo chiarezza su un gossip già circolato in passato. L'anticipazione di Gente è stata pubblicata da Dagospia, che ha ripreso la prima pagina del settimanale.