Harry e Meghan in crisi? Antonio Caprarica: "Ecco cosa non ha funzionato"

15 ottobre 2024 a

a

a

È crisi vera tra Harry e Meghan? L’ultima apparizione, a sorpresa, della duchessa di Sussex al Gala dell’ospedale pediatrico di Los Angeles di qualche giorno fa ha riacceso il gossip sulle presunte tensioni all’interno della coppia che, secondo alcuni media britannici, sarebbe addirittura sull’orlo del divorzio. L'assenza del principe non è passata inosservata e ha attirato nuovamente l'attenzione dei tabloid. Secondo quanto riportato da Radar On Line, una fonte interna alla famiglia reale sostiene che i due siano in una fase di “separazione di prova”, cioè un periodo pensato per salvare la loro unione. Quanta verità c'è in queste indiscrezioni? Myrta Merlino lo ha chiesto all'esperto Antonio Caprarica.

Presto la lezione "magistrale": William e Kate "dimostreranno chi sono i veri reali"

La notizia di un presunto divorzio "si può smentire", ha scandito il saggista, ospite in collegamento a Pomeriggio Cinque. "È vero che è una vicenda di fatturato. Il marchio non ha funzionato", ha spiegato lo scrittore, incitato dalla conduttrice a spiegare i motivi per cui è difficile che si tratti di una crisi matrimoniale. Sebbene le voci siano insistenti, tra le fonti c'è anche chi nega la frattura. Stando a quanto scritto dal Daily Mail, per esempio, durante il suo recente soggiorno a New York il principe Harry ha fatto una videochiamata alla moglie e ai figli mentre era nel backstage del Concordia Annual Summit 2024.