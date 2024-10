4 di sera, Capezzone inchioda la sinistra: "Volete raccontarci che gli unici porti sicuri sono in Italia?"

23 ottobre 2024 a

a

a

Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 23 ottobre di 4 di sera, talk show pre-serale di Rete4 che vede Paolo Del Debbio. Al centro della trasmissione c’è l’argomento migranti dopo lo scontro giudici-governo sul trasferimento di alcuni irregolari in Albania: “Io – dice Capezzone - ho delle domande per le opposizioni che vogliono spalancare le porte dell’Italia. Scusate, siamo tutti in Europa, l’Europa che a voi piace tanto, e c’è la Germania che rimanda gente in Afghanistan, la Svezia rimanda gente in Iraq, la Spagna progressista di Pedro Sanchez, che è un campione del progresso, a Ceuta spara sui clandestini, filo spinato elettrificato e cani, la Grecia fa i muri, la Francia di Macron chiude tutto, voi volete raccontarci che gli unici porti sicuri sono quelli italiani e che le uniche forme di dissuasione che non vanno bene solo quelle italiane? Cioè tutti dentro l’Europa possono chiudere, blindarsi, mettere il catenaccio e solo noi no…”. Una considerazione senza risposte.