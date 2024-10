Paolo Del Debbio risponde per le rime: "Favorito Meloni e Salvini? La farina si fa..."

14 ottobre 2024 a

a

a

Paolo Del Debbio è oggi uno dei volti più apprezzati della tv. Conduttore di Dritto e rovescio e di 4 di sera, il giornalista è per gli italiani uno dei pochi capaci di raccontare i fatti del giorno con chiarezza. Intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il professionista è stato invitato a parlare anche delle accuse che nel tempo gli sono state mosse per aver dato spazio nel corso delle puntate agli attuali esponenti di centrodestra. "Mia mamma diceva: la farina si fa col grano che c’è. Io ho fatto talk-show politici. Si poteva non dare spazio a Salvini in quella fase di crescita? Si poteva non dare spazio alla Meloni, che peraltro se lo è fatto da sola? Mi hanno accusato pure di favorire il grillismo; ma come potevo non intervistare Di Maio e Di Battista? I movimenti politici vanno colti, come avrebbe detto Alberoni, allo stato nascente. Ho avuto ospite la Schlein, che si è trovata benissimo", ha replicato.

Giordano non si tiene, l'ultima sparata di Salis? "Follia totale"

Al centro del colloquio con Cazzullo anche l'ormai celebre sfogo sul fascismo e sulla lotta all'antisemitismo. "Sul fascismo a me non dovete rompere i co**ioni, sono figlio di un deportato", s'infuriò una volta in diretta. Oggi, tornando sulla questione, ha usato toni più pacati ma ha ribadito la sua posizione: "Possono dirmi di tutto, possono attaccare le mie trasmissioni, non ho mai reagito alle critiche; ma sul fascismo no". Ma la trasmissione Dritto e rovescio, che va in onda su Rete 4 in prima serata, è di destra? Il giornalista, per smontare queste ricostruzioni forzate, ha ricordato: "La mia trasmissione è la più seguita dai ceti popolari, dagli operai. Che votano un po' da tutte le parti". Una polemica scoppiò anche per la scelta del conduttore di aver interpellato i no vax: "Rivendico di averli ospitati; anche perché dall’altra parte c’erano i Pro Vax. Io faccio la par condicio tutto l’anno. Mi hanno rimproverato pure perché mostro le baby gang. Ma se ci sono le baby gang sarà mica colpa mia?", ha aggiunto.