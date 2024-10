Twiga, fine di un'epoca: Briatore pronto a vendere a Del Vecchio

16 ottobre 2024 a

Il celebre Twiga di Marina di Pietrasanta, uno dei simboli del lusso e della mondanità italiana, potrebbe presto cambiare proprietario. Flavio Briatore, che ha fondato il locale e lo ha trasformato in un brand internazionale, è infatti in trattativa per la cessione. Sul tavolo, secondo indiscrezioni de Il Giornale, ci sarebbero tre offerte: due da fondi internazionali e una proveniente da Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica. Del Vecchio, già impegnato come chief strategic officer di EssiLux, ha dimostrato di avere un forte interesse per il mondo della ristorazione di alta gamma. L’acquisizione del Twiga rappresenterebbe per Del Vecchio un ulteriore passo nel consolidamento della sua presenza nel settore, un segnale chiaro della sua volontà di valorizzare l’eccellenza Made in Italy anche nella ristorazione. Con un patrimonio stimato da Forbes intorno ai 5,1 miliardi di euro, Del Vecchio dispone delle risorse necessarie per competere con i fondi internazionali che hanno presentato offerte per il Twiga.

Il Twiga, conosciuto per il suo mix di ristorazione e spettacolo, è diventato nel tempo un punto di riferimento per vip e appassionati di eventi esclusivi. A Pietrasanta, location storica del brand, il locale è aperto solo per una parte dell’anno, ma genera un fatturato superiore ai 9 milioni di euro. Le altre sedi internazionali, come quelle di Montecarlo, Londra e la Baia Benjamin in Liguria, completano l'offerta di un marchio che ha saputo coniugare intrattenimento e lusso.

Flavio Briatore, intanto, ha confermato la sua volontà di concentrarsi maggiormente sulla Formula 1 e di alleggerire il suo impegno diretto in altre attività. In realtà il progetto di espansione del Twiga non si ferma: nuove aperture sono previste negli Stati Uniti nel 2025, con location a New York, Miami e Las Vegas, che saranno affiancate da Crazy Pizza, un altro dei brand di Briatore. Nonostante la possibilità della vendita, l’imprenditore ha sottolineato che una parte delle quote del Twiga di Pietrasanta, attualmente detenuta da Dimitri Kunz d'Asburgo, non sarà necessariamente coinvolta nell’operazione. Kunz, compagno del ministro Daniela Santanchè e titolare di un terzo del locale, potrebbe continuare la sua collaborazione con il futuro proprietario. La trattativa per il Twiga a Del Vecchio è comunque in dirittura d’arrivo.