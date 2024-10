Crazy Pizza, la mossa di Briatore dopo la multa: festa e tranci in regalo

06 ottobre 2024 a

a

a

Cantieri, criminalità, mezzi di trasporto in tilt, degrado e mancanza di taxi: a Roma i problemi da risolvere prima dell'apertura della Porta Santa sono tanti e ridimensionarli è pressoché impossibile. Eppure pare che tra le priorità della Capitale ci sia Crazy Pizza, il ristorante aperto da Flavio Briatore in via Veneto, nel cuore della Capitale. "Abbiamo capito qual è il problema del Municipio di Roma: i fiori del Crazy Pizza in via Veneto, che fanno parte della nostra immagine e che abbiamo dappertutto. Ma a Roma non vanno bene…", ha lamentato via social l'imprenditore dopo la sanzione. Il caso è esploso e sui social molti utenti si sono schierati dalla parte del personaggio televisivo. "Roma ha risposto al nostro invito": è la didascalia apparsa a corredo dell'ultimo post di Briatore.

Nel video, che è stato lanciato su Instagram in serata, si vedono pizze volteggiare fuori dal ristorante di via Veneto e tranci regalati a chi, in quel momento, si trovava nei paraggi. Briatore ha organizzato una vera e propria festa: show dei suoi pizzaioli, pezzi di pizza da offrire e mazzolini di fiori secchi pensati come omaggio ai passanti. Una provocazione? Nessuno può dirlo, ma l'iniziativa lascia pensare che si tratti di una risposta alla sanzione imposta dalla Capitale per la presenza della vetrina del ristorante contornata di fiori.