Meteo, ottobrata e temperature più che godibili. Sottocorona: fino a 25 gradi

Che tempo c’è da aspettarsi nei prossimi giorni a cavallo della metà di ottobre? A spiegarlo è il meteorologo d La7, Paolo Sottocorona, che nel suo appuntamento quotidiano durante Omnibus prima di tutto mostra la carta meteorologica inglese: “Salta all'occhio questa zona di alta pressione, quindi sull’Italia il tempo brutto non può essere, può essere grigio, ma è un tempo stabile, perché siamo proprio al centro dell'alta pressione. Anticiclone tirrenico se vogliamo dargli il nome. Vedendo la giornata di martedì addirittura il centro dell'alta pressione sale, con un buon valore di alta pressione, un valore piuttosto alto, sull'Italia non passa neanche un’isobara. Sulle coste atlantiche del continente c'è la fine del mondo di maltempo, noi qui in questo caso restiamo protetti”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, domenica 13 ottobre, è di tempo stabile, che significa in questa stagione anche un po' di grigio, appena al sud, un po' più presente al nord, dove sui rilievi alpini e prealpini, sulla Liguria, forse qualche debolissima precipitazione, ma è il massimo che può succedere. Nella giornata di lunedì 14 ottobre situazione molto simile con schiarite anche più ampie per quanto riguarda il centro e il sud, al nord sempre un cielo un po' grigio, forse qualche pioviggine. Il tempo stabile in Pianura Padana è tipico poi per formare delle nebbie, delle foschie dense, perché l'aria è piuttosto ferma. Nella giornata di martedì 15 ottobre c’è un cielo grigio e coperto al nord, piogge no, pioviggini nemmeno, però una situazione un po' un po' grigia. In parte anche al centro, molto meno al sud, che in questo contesto avrà delle giornate da ottobrata e anche forse qualcosa di più”.

Sottocorona termina il suo focus con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “I colori diventano un po' più carichi, al sud siamo anche sui 24-25 gradi, ma i 20 gradi si prendono anche al nord, al centro 22-24. Insomma per essere la data che è quindi siamo oltre la metà di ottobre non è male. La tendenza nelle prossime 24 ore evidenzia che c'è una linea con piccoli assestamenti. Al sud e al centro positivi, sulla Pianura Padana forse leggermente a scendere le massime rispetto a ieri. Bisogna vedere la situazione delle nebbie come può influire sull'andamento delle temperature”.