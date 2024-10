4disera, Cerno smaschera il sistema dossieraggi: "In Italia è pauroso"

13 ottobre 2024 a

a

a

Dossier: prima Striano poi Coviello. Sembra sempre più evidente che in Italia esista una vera e propria rete di spie che raccolgono informazioni sensibili su personaggi politici e in vista del Paese probabilmente con lo scopo di rivenderle sul mercato. Anche di questo si parla nel corso della puntata di 4disera in onda su Rete4 il 13 ottobre. In collegamento c'è il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno che smaschera questo vaso di Pandora.

"Missione ridicola". Cruciani contro Unifil in Libano

"In Italia esiste un sistema per cui migliaia di informazioni sensibili sono su un mercato che riguarda l'informazione, la magistratura e altro su cui si cerca di fare chiarezza e su cui fino adesso c'è stato troppo silenzio - spiega Cerno - Finalmente anche una parte della sinistra spiata viene mostrata così ci auguriamo che sull'idea che in Italia esista un dossieraggio sistematico sulle persone al fine di mutare la situazione politica riguardi tutto il Parlamento. Fino adesso il silenzio e la lentezza della stessa commissione Antimafia, che si trova a indagare su un dossier che riguarda l'Antimafia con dei conflitti naturali, è abbastanza inquietante. Se finalmente l'informazione tutta e la politica tutta si mettono a disposizione della Costituzione italiana e si rendono contro che in questo Paese c'è un sistema pauroso che abbiamo appena iniziato a scorgere nei primi elementi. Che commercia informazioni di persone potenti di varia natura per incidere sui fatti che avvengono è una bella notizia".