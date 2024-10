4disera, Cruciani contro Unifil in Libano: "Missione ridicola"

11 ottobre 2024 a

Israele attacca la missione Unifil in Libano. E scoppia la polemica. Se ne parla durante la puntata di Tagadà dell'11 ottobre. Ospite Giuseppe Cruciani che difende Israele e attacca il ruolo della missione Onu in Medioriente.

Cruciani: "La missione UNIFIL ha sostanzialmente fallito perchè non ha disarmato nulla"#4disera pic.twitter.com/qx8rNwwuql — 4 di sera (@4disera) October 11, 2024

"Vogliamo continuare nell'ipocrisia dell'Onu che garantisce la pace - ha detto Cruciani - mentre la missione Unifil ha sostanzialmente fallito perché non ha disarmato nulla. Poi c'è chi dice che non doveva disarmare. E allora se non sta lì a disarmare qual è il ruolo? La missione Onu va ritirata perché è ridicola. Certo non bisogna bombardarla".