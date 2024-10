Otto e mezzo, Caracciolo e il vero piano di Israele: "Unifil? Birilli da togliere di mezzo"

10 ottobre 2024 a

L'attacco israeliano al quartier generale Unifil in Libano è senza precedenti, tanto che il ministro Guido Crosetto ha parlato di possibili "crimini di guerra". Quando è da poco iniziata la puntata di giovedì 10 ottobre di Otto e mezzo, su La7, arriva la posizione ufficiale di Israele: "Hezbollah opera dall’interno e in prossimità delle aree civili del Libano meridionale, comprese le aree vicine all’ Unifil. Le truppe dell’Idf operavano nella zona di Naqoura, vicino a una base Unifil. Di conseguenza, l’ Idf ha ordinato alle forze delle Nazioni Unite presenti in zona di rimanere negli spazi protetti, dopodiché le forze hanno aperto il fuoco nell’area", scrivono su X le Forze armate israeliane, "l’Idf opera nel Libano meridionale e mantiene comunicazioni di routine con l’Unifil".

Parole commentate a caldo da Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ospite fisso della trasmissione di Lilli Gruber. "Altro che spiegazioni formali o non formali, è molto chiaro - riassume il giornalista - Israele dice: noi abbiamo chiesto a questi signori che ingombrano il nostro attacco in Libano di togliersi di mezzo, non si sono tolti in mezzo, ci dispiace, gli spariamo addosso". Insomma, "non è stato come ha detto il ministro (Crosetto, ndr) né un incidente né un errore. Tutto questo è un bel problema, non è mai successa una cosa del genere", argomenta Caracciolo.

Israele, "sarebbe un paese amico con cui abbiamo sempre avuto relazioni molto migliori anche di quanto apparissero", continua Caracciolo secondo cui la reazione dura di Crosetto è "in linea con quella degli altri paesi, Francia, Spagna, Irlanda, del Nord Europa". È una violazione del diritto internazionale? "Ormai qui siamo al di là di queste questioni giuridiche, siamo di fronte al fatto che Israele è entrato in Libano per cambiare il regime libanese, questo è il punto"; risponde l'esperto di geopolitica. Per Caracciolo Israele vuole guadagnare terreno e conquistare pezzi di territorio con "un'operazione di lunga lena", anche "con attacchi lungo la linea costiera": In questo contesto la missione Unifil con molti militari italiani "è un impedimento" per Tel Aviv e i soldati Onu "sono dei birilli da togliere di mezzo".