Chiara Ferragni-Fedez, niente accordo di separazione: "Illazioni". Il nodo dei figli

10 ottobre 2024 a

a

a

Tra Chiara Ferragni e Fedez non è stato raggiunto nessun accordo sulla separazione, almeno per il momento. L'avvocato dell'influencer e imprenditrice digitale smentisce l'esistenza di un'intesa avanzata da alcuni articoli di stampa. "Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa", dice l'avvocato di Ferragni, Daniela Missaglia. Le voci circolate, spiega il legale, sono "frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt'ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili".

Ambrogino d'Oro a Selvaggia Lucarelli? La proposta di Forza Italia

La coppia si è divisa a febbraio 2024. Chiara Ferragni e Fedez hanno due figli: Leone, di 6 anni, e Vittoria, di 3. Nei giorni scorsi il Corriere della sera aveva scritto che le parti, (Fedez è rappresentato da Andrea Pietrolucci, Pompilia Rossi e Alessandro Simeone) stavano lavorando a un accordo che prevedeva per i figli della coppia pressoché "pari tempo sia con la madre che con il padre nelle rispettive case" e una divisione delle spese. Oggi il segnale dei legali di Ferragni: nessun accordo, tanto meno sui soggiorni dei figli.