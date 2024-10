Ambrogini d'Oro 2024, Forza Italia vuole il premio a Selvaggia Lucarelli

05 ottobre 2024 a

La stagione delle candidature per gli Ambrogini d'Oro, le prestigiose onorificenze civiche di Milano, è ufficialmente iniziata. In vista della cerimonia del prossimo 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, non mancano sorprese e qualche polemica. Uno dei temi più discussi negli ultimi giorni riguarda proprio la possibile revoca dell'Ambrogino conferito a Fedez nel 2020, una proposta avanzata dal consigliere comunale Enrico Fedrighini in seguito al coinvolgimento del rapper – non indagato – in un'inchiesta della Procura sugli ultras.

Sul fronte delle nuove candidature, svela Il Giorno, il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico ha proposto un nome legato alle recenti polemiche proprio con Fedez e la ex moglie: Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di "Ballando con le stelle", che ha acceso la miccia del "Pandoro Gate" con gli articoli riguardanti una presunta truffa legata alle attività benefiche di Chiara Ferragni. Ma De Chirico non si ferma qui: tra le sue proposte figurano anche l’ex calciatore del Milan Giovanni Lodetti (candidato alla memoria), l’allenatore Osvaldo Bagnoli e Adriano De Gasperi, dipendente Atm che ha denunciato una truffa sui biglietti all'interno dell’azienda. Tra gli altri candidati di membri del consiglio comunale si trovano figure legate al mondo dello sport, come l’ex campione dell’Inter Andreas Brehme e Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato lo scorso maggio a Lambrate, che è tornato al servizio attivo. E molti altri ancora.