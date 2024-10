Tagadà, la profezia di Di Bella sulle elezioni Usa: "Cosa farebbe Meloni"

07 ottobre 2024 a

Si avvicinano le elezioni negli Stati Uniti. Se ne parla durante la puntata di Tagadà in onda il 7 ottobre su La7. Ma quali sarebbero gli scenari in Italia provocati dai risultati elettorali? Antonio Di Bella non dubbi. In caso di vittoria di Donald Trump, Salvini si sentirebbe l'interlocutore privilegiato mettendo in crisi la premier.

"Guardando il prato di Pontida, secondo me la Meloni si augura che vinca Kamala Harris - dichiara Di Bella - Se vincesse Trump, infatti, il suo vero interlocutore sarebbero quelli lì e non la pragmatica Meloni. Quella è una sfida a destra che finora la Meloni ha stravinto. Salvini vuole risorgere o sopravvivere. Però se vincesse Trump lui potrebbe dire: sono io il trumpiano d'Italia