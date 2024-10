Tagadà, l'allarme di Minniti: "Siamo sull'orlo del precipizio"

03 ottobre 2024 a

La crisi in Medioriente è ormai sotto gli occhi di tutti. Se ne parla nel corso della puntata di Tagadà del 3 ottobre. Ospite in studio Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or.

#tagada L'allarme di Marco Minniti sulla situazione in Medio Oriente https://t.co/FaLOlpi2Bs — La7 (@La7tv) October 3, 2024

"Siamo sull'orlo del precipizio. Il quadro è veramente molto delicato e ha bisogno di una grandissima responsabilità. Se la guerra in corso in Medioriente dovesse diventare dapprima una guerra regionale quindi coinvolgendo direttamente l'Iran. Se ci fosse una conseguenza alle parole potremmo trovarci in una situazione che va fuori controllo".