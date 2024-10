Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti: "Israele combatte per noi"

07 ottobre 2024 a

La guerra in Medioriente sta provocando aspri conflitti tra le parti. Se n'è parlato durante la puntata di Quarta Repubblica del 7 ottobre. In studio anche il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che sottolinea come Israele stia combattendo non solo per se stesso ma per tutto l'occidente.

"Israele non sta solo combattendo per il suo diritto di esistere ma sta combattendo anche per noi." #Sallusti #quartarepubblica pic.twitter.com/eMKmJhK2si — Quarta Repubblica (@QRepubblica) October 7, 2024

"La politica per tutto quest'anno è stata molto ambigua. Cosa molto grave perché si fa fatica a spiegare a chi ci ascolta che Israele non sta solo combattendo per se stessa e per il suo diritto a esistere. Ma sta combattendo anche per noi e per la difesa della civiltà occidentale che dall'11 settembre in poi è minacciata da elementi antioccidentali che hanno il loro quartier generale in Hamas, nell'Iran e nei nemici di Israele. C'è un Paese che ha 9 milioni di abitanti, meno della Lombardia, che sta combattendo da solo una guerra mondiale. St5a combattendo i nemici di una parte del mondo che è l'occidente e lo sta facendo da sola. Lo sta facendo sfidando l'Onu, le cancellerie occidentali, parte delle opinioni pubbliche occidentali e molti opinionisti occidentali. Insomma stanno combattendo per noi