Quarta Repubblica, chi finisce nel mirino di Vannacci: "Si deve dimettere"

24 settembre 2024 a

a

a

Mentre il nuovo ddl sicurezza introduce un giro di vite sul tema delle occupazioni abusive di immobili, torna d'attualità la vicenda di Luca Blasi, l'esponente di Avs che nel III Municipio di Roma è assessore alla cultura ma anche orgoglioso occupante. Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, interviene sull'argomento nel corso della puntata di lunedì 23 settembre di Quarta Repubblica, su Rete4.

“Io mi scandalizzo, questa persona è un funzionario pubblico e dovrebbe rappresentare le istituzioni con disciplina e onore come è scritto nella Costituzione, e invece è in flagranza di reato", attacca il generale. Che su Blasi dà un giudizio tranchant: "O dà le dimissioni o viene rimosso dal suo datore di lavoro", ossia il Comune. Ci sono forze politiche, afferma Vannacci, "che vogliono far apparire che occupare non sia reato mentre lo è".

L'ultima di Salis, cosa fa con la giornalista. Porro: "Ormai sono un suo fan..."

Pertanto, "non vedo l'ora che entri in vigore la stretta del governo - afferma l’europarlamentare - perché la speranza di ogni occupante abusivo è che la sua posizione venga regolarizzata".