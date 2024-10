Friedman spiazza Parenzo con gli occhiali di Boccia: "Schlein mi ha fatto i complimenti"

07 ottobre 2024 a

a

a

Tra una coreografia e l'altra, Alan Friedman, che quest'anno fa parte del cast di Ballando con le stelle, ha trovato il tempo necessario per passare a trovare David Parenzo. "Bentornato, ti vedo in grande forma", ha detto il conduttore per dare il benvenuto al suo ospite. Poi il dettaglio: "Hai degli occhiali, facceli vedere". Il giornalista si è concesso una risata in diretta e ha spiegato il motivo della presenza dell'accessorio sul tavolo: "Questi sono gli occhiali di Maria Rosaria Boccia. Sono dei nuovi Ray-Ban".

"Della Boccia non si butta via niente, ringrazio Dio di essere gay". Cerno spiazza la Panella

A L'aria che tira, il programma di politica e di attualità mattutino, è andato in onda un siparietto tra il saggista e il conduttore. Indossando gli smart glasses diventati "famosi" perché usati da "lady golpe" per filmare all'interno delle stanze di Montecitorio, Friedman ha usato l'arma dell'ironia: "Sono gli stessi. Sto registrando Augusto Minzolini e anche me stesso. Spengo, c'è una app e viene fuori il video", ha detto. Tornando al dancing show di Rai 1, il giornalista ha confessato: "Chi mi ha fatto i complimenti? Elly Schlein".